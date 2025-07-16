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Oladipo NBA'e dönmeyi hedefliyor! Yaz Ligi'nde gövde gösterisi...

Kariyerinde iki kez All-Star seçilen ve 2018'de "En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu" ödülünü kazanan Victor Oladipo, NBA'e dönüş planlarını Las Vegas'ta gerçekleştirdiği özel antrenmanlarla ortaya koydu.

calendar 16 Temmuz 2025 11:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Oladipo NBA'e dönmeyi hedefliyor! Yaz Ligi'nde gövde gösterisi...
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Kariyerinde iki kez All-Star seçilen ve 2018'de "En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu" ödülünü kazanan Victor Oladipo, NBA'e dönüş planlarını Las Vegas'ta gerçekleştirdiği özel antrenmanlarla ortaya koydu.

NBA Yaz Ligi sırasında sahneye çıkan Oladipo, kapalı kapılar ardında düzenlediği 5'e 5 maçlarda kendini göstermek için lig yöneticileri, menajerler ve gözlemcilerin karşısına çıktı.

Etkinlikte bulunan bir kaynak, "Oldukça patlayıcı ve iyi görünüyordu. Hâlâ NBA seviyesinde katkı verebilir. İyi durumda ve gerçekten istiyor," yorumunda bulundu.


33 yaşındaki Oladipo, son yıllarda yaşadığı diz ve kuadriseps sakatlıkları nedeniyle kariyerinde büyük zorluklar yaşamıştı. Ancak 2022-23 sezonunda Miami Heat formasıyla çıktığı 42 maçta 10.7 sayı, 3.0 ribaund, 3.5 asist ve 1.4 top çalma ortalamalarıyla hâlâ katkı verebileceğini gösterdi.

Kariyerinde Orlando, Oklahoma City, Indiana, Houston ve Miami gibi takımlarda oynayan Oladipo, özellikle Indiana'da All-NBA ve All-Defensive takımlarına seçilerek ligin en iyi iki yönlü oyuncularından biri haline gelmişti. 2017-18 sezonunda 23.1 sayı ortalamasıyla oynayarak NBA'de top çalma lideri olmuştu. Şimdi ise sakatlıklarını tamamen atlattığını ve yeni bir sayfa açmak istediğini ifade ediyor.

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