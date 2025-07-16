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Kocaelispor, Petkovic ile anlaştı!

Kocaelispor, Dinamo Zagreb'ten ayrılan Bruno Petkovic ile her konuda anlaşmaya vardı.

calendar 16 Temmuz 2025 13:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Kocaelispor, Petkovic ile anlaştı!
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, kadrosunu Bruno Petkovic ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Kocaelispor, Hırvat golcü ile her konuda anlaşma sağladı.

Kocaelispor, Petkovic ile daha önce de anlaşma sağlamış ancak anlaşmada daha sonra pürüz çıkmıştı. 30 yaşındaki futbolcunun, Kocaelispor'a transferinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

Dinamo Zagreb forması altında geçen yıl 26 maçta süre bulan Petkovic, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

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