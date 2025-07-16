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Galatasaray'da Morata ve Sanchez sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray'ın İspanyol forveti Alvaro Morata ve Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti.

calendar 16 Temmuz 2025 12:23 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2025 12:25
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Galatasaray'da Morata ve Sanchez sağlık kontrolünden geçti
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Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray'da bir yandan da sağlık kontrolleri sürüyor. İzinli oldukları gerekçesiyle takıma geç dahil olan Alvaro Morata ve Davinson Sanhcez, dün takımla birlikte ilk kez çalıştı.

2 futbolcu sabah saatlerinde de sağlık kontrollerinden geçti.

Sarı-kırmızılılar, bugün yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. 



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