Galatasaray'da Morata ve Sanchez sağlık kontrolünden geçti

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray'da bir yandan da sağlık kontrolleri sürüyor. İzinli oldukları gerekçesiyle takıma geç dahil olan Alvaro Morata ve Davinson Sanhcez, dün takımla birlikte ilk kez çalıştı.
2 futbolcu sabah saatlerinde de sağlık kontrollerinden geçti.
Sarı-kırmızılılar, bugün yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
2 futbolcu sabah saatlerinde de sağlık kontrollerinden geçti.
Sarı-kırmızılılar, bugün yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.