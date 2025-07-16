Karşıyaka'dan 3 yeni hamle!

YILMAZ CEYLAN'A KANCA

21 TEMMUZ'DA İLK İDMAN

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine 2'nci Lig ekibi Menemen FK'dan ayrılan Burhanettin Basatemür'ü getiren Karşıyaka transferde atağa kalktı. Yeşil-kırmızılılar geçtiğimiz sezon Belediye Kütahyaspor forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Alpay Eroğlu, son olarak Somaspor'da oynayan Mücahit Aslan ve geçen sezonu Uşakspor'da geçiren 24 yaşındaki stoper Erol Zöngür'le sözleşme imzaladı.Kulüpten yapılan resmi açıklamalarda,ifadelerine yer verildi.Karşıyaka'nın transferde ayrıca 1'inci Lig ekibi Amed Sportif'ten ayrılan eski oyuncusu Yılmaz Ceylan'a kanca attığı iddia edildi. Karşıyaka altyapısında yetişerek Burhanettin Basatemür yönetiminde Somaspor'da parlayan 24 yaşındaki sol kanat, 2022-2023 sezonunun devre arasında yuvaya dönmüştü. Yılmaz, yarım sezon Karşıyaka'da oynadıktan sonra bonservisle o dönem 2'nci Lig'de olan Diyarbakır ekibinin yolunu tuttu. Yılmaz Ceylan, önceki sezon şampiyonluk da yaşadığı Amed Sportif'te geçen sezon 1'inci Lig'de 22 maçta 3 gol attı.3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine 2'nci Lig ekibi Menemen FK'dan ayrılan Burhanettin Basatemür'ü getirerek transferlere başlayan Karşıyaka, antrenmanlara 21 Temmuz Pazartesi günü evinde başlayacak. İlk etap çalışmalarını yeni yönetim seçildikten sonra bakımdan geçmeye başlayan Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yapacak olan yeşil-kırmızılı ekip, ağustos ayında Kocaeli Kartepe'ye kampa gitmeyi değerlendiriyor.