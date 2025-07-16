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Fenerbahçe'de dev gelir hedefi: 65 milyon Euro!

Fenerbahçe, satış listesine koyduğu 6 isimden 65 milyon Euro'luk bir bonservis geliri hedefliyor.

calendar 16 Temmuz 2025 08:49
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de dev gelir hedefi: 65 milyon Euro!
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Yeni sezonda hem şampiyonluk hem de Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu da büyük ölçüde değiştirmeyi planlıyor.

Bu bağlamda transfer süreden sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda görmek istemediği isimlerle de yollarını ayıracak.

AYRILACAK 6 İSİM


Bu isimlerin başında takıma geçen sezonun devre arasında gelen ancak sakatlığı sonrasında beklnen performansı sergileyemeyen Diego Carlos geliyor.

Tecrübeli stoperin yanı sıra; beklentilerin çok altında kalan Sofyan Amrabat, Alexander Djiku, Rodrigio Becao, Sebastian Szymanski ve Cengiz Ünder de satış listesindeki isimler.

65 MİLYON EURO HEDEFİ

Fenerbahçe yönetimi, bu 6 isimden en az 65 milyon Euro bonservis geliri bekliyor. 

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