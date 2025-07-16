Yeni sezonda hem şampiyonluk hem de Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu da büyük ölçüde değiştirmeyi planlıyor.
Bu bağlamda transfer süreden sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda görmek istemediği isimlerle de yollarını ayıracak.
AYRILACAK 6 İSİM
Bu isimlerin başında takıma geçen sezonun devre arasında gelen ancak sakatlığı sonrasında beklnen performansı sergileyemeyen Diego Carlos geliyor.
Tecrübeli stoperin yanı sıra; beklentilerin çok altında kalan Sofyan Amrabat, Alexander Djiku, Rodrigio Becao, Sebastian Szymanski ve Cengiz Ünder de satış listesindeki isimler.
65 MİLYON EURO HEDEFİ
Fenerbahçe yönetimi, bu 6 isimden en az 65 milyon Euro bonservis geliri bekliyor.
Bu bağlamda transfer süreden sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda görmek istemediği isimlerle de yollarını ayıracak.
AYRILACAK 6 İSİM
Bu isimlerin başında takıma geçen sezonun devre arasında gelen ancak sakatlığı sonrasında beklnen performansı sergileyemeyen Diego Carlos geliyor.
Tecrübeli stoperin yanı sıra; beklentilerin çok altında kalan Sofyan Amrabat, Alexander Djiku, Rodrigio Becao, Sebastian Szymanski ve Cengiz Ünder de satış listesindeki isimler.
65 MİLYON EURO HEDEFİ
Fenerbahçe yönetimi, bu 6 isimden en az 65 milyon Euro bonservis geliri bekliyor.