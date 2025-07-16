Haber Tarihi: 16 Temmuz 2025 14:39 -
Güncelleme Tarihi:
16 Temmuz 2025 14:39
Testo Taylan neden gözaltına alındı? Testo Taylan kimdir?
Sosyal medya platformlarında "Testo Taylan" olarak tanınan fenomen Taylan Özgüç Danyıldız, Kocaeli'de yaşanan tartışmalı bir olay nedeniyle gözaltına alındı. Olayın iç yüzüne dair detaylar ise gecikmedi. Şimdi ise kamuoyunca Testo Taylan neden gözaltına alındı sorusu gündemde yer bulmuş vaziyette.
Testo Taylan geçtiğimiz dönemde "Kadıköy Boğası" lakaplı Mustafa Başaran ile çektiği videoyla geniş kitlelerce tanınmıştı. Bu kez ise İzmit'te kaldığı evde yaşanan gerginlik nedeniyle kamuoyunun gündemine oturdu. Peki, Testo Taylan neden gözaltına alındı, ceza mı aldı, hapse girecek mi?
TESTO TAYLAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız, bilinen adıyla Testo Taylan Kocaeli'de 13 yaşındaki bir çocuğa saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Olayın ardından ifadesi alınan Danyıldız, rahatsız edildiğini ve evinin önünde kendisine yönelik küfürlü tacizlerin yaşandığını belirtti.
Söz konusu çocuk ve gençlerin evine sürekli geldiğini söyleyen fenomen, yaşadığı baskı sonucu öfkesine hakim olamadığını ifade etti.
TESTO TAYLAN CEZA ALDI MI?
Gözaltına alınan Testo Taylan, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Hakkında herhangi bir mahkeme kararı ya da ceza henüz verilmedi.
TESTO TAYLAN HAPSE Mİ GİRECEK?
Testo Taylan hakkında verilmiş bir hapis cezası yok. Olayla ilgili adli süreçte yeni bir gelişme yaşanması durumunda haberimizde yer verilecektir.
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