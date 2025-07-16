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İrfan Can Kahveci'den "Kulüp bul" talimatı: Beşiktaş takipte!

İrfan Can Kahveci'nin menajerine "Bana Avrupa'dan kulüp bak" dediği öğrenildi. Milli yıldız, ayrılık kararını kulübüne ilettiği anda Beşiktaş da transfer için devreye girecek.

calendar 16 Temmuz 2025 08:15 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2025 08:16
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
İrfan Can Kahveci'den 'Kulüp bul' talimatı: Beşiktaş takipte!
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci için ayrılık kapıda. Milli oyuncu, geçen sezon Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinden sonra kulübeye hapsoldu. Tecrübeli futbolcunun bu sezon da Mourinho tarafından düşünülmediği biliniyor.

29 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun sezon başlamadan önce Fenerbahçe'den ayrılmayı düşündüğü gelen haberler arasında.

KULÜP BUL TALİMATI


Tecrübeli futbolcunun, ayrılık için menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Bu görüşmede İrfan Can'ın menajerine, "Bana Avrupa'dan bir kulüp bul" talimatı verdiği öğrenildi.

Menajerinin, kulüp bulmak için harekete geçtiği ve arayışlarını sürdürdüğü de gelen haberler arasında.

BEŞİKTAŞ TAKİPTE

Yıldız futbolcu ile ilgili gelişmeleri Beşiktaş'ın da yakından takip ettiği öğrenildi. 29 yaşındaki İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdiği anda Beşiktaş resmi olarak ezeli rakibinin kapısını çalacak.

PERFORMANSI

Geçen sezon Sarı-Lacivertli forma altında 42 maçta görev alırken 3 gol ve 4 asist üretti. Yıldız futbolcu, 41 kez A Milli Takım formasını giydi.

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