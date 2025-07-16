Ahraz Ne Demek? Ahraz Nedir, Anlamı Nedir?

"Ahraz" kelimesi, Arapça kökenli bir kelime olup "konuşamayan, dilsiz" anlamına gelen "ahrās" kelimesinden türemiştir. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde ise ahraz, "konuşma yeteneği olmayan, dilsiz" olarak tanımlanır. Ancak bu tanım, kelimenin zamanla kazandığı ek anlamları tam olarak yansıtmayabilir.

Günümüzde "ahraz" kelimesi, yalnızca fiziksel olarak konuşma engeli olan bireyler için değil, aynı zamanda mecazi anlamda da kullanılmaktadır. Bu mecazi kullanım, genellikle bir kişinin belirli bir konuda sessiz kalmayı tercih etmesi, tepkisiz olması veya duyarsız davranması durumlarını ifade eder. Örneğin, bir haksızlık karşısında sessiz kalan bir kişi için "ahraz kesildi" tabiri kullanılabilir. Bu durumda, kişinin konuşma yeteneği olmasa da vicdanının veya tepkisinin ahraz olduğu vurgulanır.

Ne yazık ki, "ahraz" kelimesi zaman zaman olumsuz bir çağrışım ile, hatta aşağılayıcı bir ifade olarak kullanılabilmektedir. Bu durum, kelimenin sadece konuşma engeline sahip bireylere atfedilmesi ve bu durumun bir eksiklik veya kusur gibi algılanmasından kaynaklanır. Oysaki konuşma engeli bir rahatsızlık veya farklılıktır, bir eksiklik değildir. Toplumda bu tür kelimelerin doğru anlamlarıyla ve hassasiyetle kullanılması büyük önem taşır.