Bournemouth'tan Zabarnyi için 68 milyon euro'luk talep!

Bournemouth, Dean Huijsen ve Milos Kerkez'in ardından savunmasından önemli bir ismi daha kaybedebilir.Paris Saint-Germain, Bournemouth forması giyen 22 yaşındaki stoper Ilya Zabarnyi'yi kadrosuna katmak istiyor. Bournemouth, genç stoper için 68 milyon euro bonservis bedeli belirledi.Bournemouth, bu yaz daha önce Dean Huijsen'i Real Madrid'e 62.5 milyon euro'ya, Milos Kerkez'i ise 47 milyon euro'ya Liverpool'a göndermişti. İngiliz ekibi, Zabarnyi transferinin de 68 milyon euro'ya gerçekleşmesi durumunda kasasına toplamda 177,5 milyon euro koyacak.Bournemouth'ta geçen sezon 39 maçta forma giyen Zabarnyi, 1 asist yaptı.Güncel piyasa değeri 42 milyon euro olarak gösterilen Zabarnyi'nin kulübü Bournemouth ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.