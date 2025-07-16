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Bournemouth'tan Zabarnyi için 68 milyon euro'luk talep!

Bournemouth, Paris Saint-Germain'in kadrosuna katmak istediği savunma oyuncusu Ilya Zabarnyi için 68 milyon euro istiyor.

calendar 16 Temmuz 2025 12:22 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2025 12:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bournemouth'tan Zabarnyi için 68 milyon euro'luk talep!
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Bournemouth, Dean Huijsen ve Milos Kerkez'in ardından savunmasından önemli bir ismi daha kaybedebilir.

Paris Saint-Germain, Bournemouth forması giyen 22 yaşındaki stoper Ilya Zabarnyi'yi kadrosuna katmak istiyor. Bournemouth, genç stoper için 68 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

177,5 MİLYON EURO

Bournemouth, bu yaz daha önce Dean Huijsen'i Real Madrid'e 62.5 milyon euro'ya, Milos Kerkez'i ise 47 milyon euro'ya Liverpool'a göndermişti. İngiliz ekibi, Zabarnyi transferinin de 68 milyon euro'ya gerçekleşmesi durumunda kasasına toplamda 177,5 milyon euro koyacak.


OYUNCUNUN RAKAMLARI

Bournemouth'ta geçen sezon 39 maçta forma giyen Zabarnyi, 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 42 milyon euro olarak gösterilen Zabarnyi'nin kulübü Bournemouth ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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