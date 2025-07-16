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Dzeko için transfer itirafı: "Ibrahimovic yerine istemiştim"

Fiorentina Teknik Direktörü Stefano Pioli, yeni transferleri Edin Dzeko hakkında övgü dolu sözler kullandı.

calendar 16 Temmuz 2025 13:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Dzeko için transfer itirafı: 'Ibrahimovic yerine istemiştim'
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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Serie A ekiplerinden Fiorentina ile anlaşmaya varan Edin Dzeko için yeni teknik direktörü övgü dolu sözler kullandı ve transfer itirafında bulundu.

Fiorentina Teknik Direktörü Bosna Hersekli yıldız golcü hakkında konuştu. Deneyimli teknik adam, yıldız golcü için transfer itirafında bulunurken şu ifadeleri kullandı:

"MİLAN'A İSTEMİŞTİM"

"Ibrahimovic'in kalıp kalmayacağı kesin değilken Dzeko'yu Milan'a istiyordum. O, takımın seviyesini yükselten bir oyuncu."
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