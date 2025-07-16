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Galatasaray'da Sacha Boey'u ikna planı!

Galatasaray, Bayern Münih'ten eski oyuncusu Sacha Boey'u yüksek maaşla ikna etmeyi planlıyor.

calendar 16 Temmuz 2025 09:42
Haber: Akşam, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Sacha Boey'u ikna planı!
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Sağ bek rotasyonundan memnun olmayan Okan Buruk, bu bölgeye de transfer yapılmasını talep ediyor.

Elias Jelert ve Frankowski ikilisinden en az birinden çıkmak isteyen sarı-kırmızılılar, eski oyuncusu Sacha Boey'i gündeminden düşürmüyor.

Bayern Münih, gelecek sezonda kadroda düşünmediği için Fransız savunmacının satışına sıcak bakıyor. Ancak Fransız ekibi Marsilya'nın da gündeminde olan Boey, eski takımına dönmeye ikna olmuş değil.

Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcuyu yüksek maaşla ikna etmeyi hedefliyor.

18 milyon euro piyasa değeri olan Boey, geçtiğimiz sezonda 21 maçta 1 gol ve 4 asist yaptı.

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