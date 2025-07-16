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George: "Charlotte'a gidersem kariyerim biter"

Philadelphia 76ers'ın yıldız ismi Paul George, serbest oyuncu döneminde asla tercih etmeyeceği bir takımı açık sözlülükle açıkladı: Charlotte Hornets.

calendar 16 Temmuz 2025 14:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
George: 'Charlotte'a gidersem kariyerim biter'
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Philadelphia 76ers'ın yıldız ismi Paul George, serbest oyuncu döneminde asla tercih etmeyeceği bir takımı açık sözlülükle açıkladı: Charlotte Hornets.

Katıldığı Podcast P programında konuşan George, Charlotte şehrini sevdiğini ifade etse de, kulübün "kazanma kültüründen yoksun" olduğunu belirterek orada oynamanın kariyeri açısından büyük bir geri adım olacağını söyledi.

"Serbest oyuncu olsam Charlotte'u seçmem. Sırf orada bir kazanma kültürü yok diye," diyen George, sözlerine şöyle devam etti:
"Charlotte harika bir şehir ama basketbol açısından mı? Gitmem. Oraya gidersem kariyerim bitmiş demektir."


Geçtiğimiz sezon bireysel olarak da kötü bir dönem geçiren George, 16.2 sayı, 5.3 ribaund ve 4.3 asist ortalamalarıyla kariyerinin en düşük istatistiklerinden bazılarını kaydetti. Takımı ise sadece 24 galibiyet alarak Doğu Konferansı'nı 13. sırada tamamladı.

Hornets cephesi ise uzun süredir hem Doğu'da rekabetçi olma hem de draft lotaryasından uzak kalma konusunda zorlanıyor. 2000 yılından bu yana yalnızca üç kez playoff'a kalan Charlotte, sürekli değişen yönetim kadrosu ve teknik ekip tercihleriyle de istikrarsız bir görüntü çiziyor.

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