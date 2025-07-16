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Lille'den Zhegrova kararı: 20 milyon Euro!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Edon Zhegrova'nın satışı için 20 milyon Euro'nun aşağısında inmeme kararı aldı.

calendar 16 Temmuz 2025 13:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lille'den Zhegrova kararı: 20 milyon Euro!
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Lille, takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Kosovalı kanat oyuncusu Edon Zhegrova için kararını verdi.

L'Equipe'in haberine göre, Fransız ekibi, Kosovalı oyuncunun satışı konusundaki tavrından geri adım atmayacak. Lille'in oyuncunun satışı için 20 milyon Euro'nun altına inmeyeceği kaydedildi.

26 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor. Lille, yıldız futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 21 maçta görev alan yıldız oyuncu, 8 gol ve 2 asist kaydetti.

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