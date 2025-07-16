Lille'den Zhegrova kararı: 20 milyon Euro!

Lille, takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Kosovalı kanat oyuncusu Edon Zhegrova için kararını verdi.
L'Equipe'in haberine göre, Fransız ekibi, Kosovalı oyuncunun satışı konusundaki tavrından geri adım atmayacak. Lille'in oyuncunun satışı için 20 milyon Euro'nun altına inmeyeceği kaydedildi.
26 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor. Lille, yıldız futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda 21 maçta görev alan yıldız oyuncu, 8 gol ve 2 asist kaydetti.
L'Equipe'in haberine göre, Fransız ekibi, Kosovalı oyuncunun satışı konusundaki tavrından geri adım atmayacak. Lille'in oyuncunun satışı için 20 milyon Euro'nun altına inmeyeceği kaydedildi.
26 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor. Lille, yıldız futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda 21 maçta görev alan yıldız oyuncu, 8 gol ve 2 asist kaydetti.