Denver Nuggets başantrenörü David Adelman, 2025-26 sezonu için takımın süper yıldızı Nikola Jokic'in maç başına sürelerini azaltma planlarını kamuoyuyla paylaştı.Geçtiğimiz sezon NBA'de maç başına en fazla süre alan oyuncular arasında dördüncü sırada yer alan Jokic'in yükünü azaltmak isteyen Nuggets, bu doğrultuda Sacramento Kings'ten Jonas Valanciunas'ı yedek pivot olarak kadrosuna kattı.Adelman, bu stratejik değişikliğe dair yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Nuggets, Valanciunas'ı hücumun merkezinde konumlandırmayı planlıyor ve kendisine "point center" (oyun kurucu pivot) rolü vermeyi hedefliyor.Adelman bu konuda," derken şu ifadeleri ekledi:Adelman, asist rakamlarının ötesinde Valanciunas'ın oyunu başlatma ve top hareketliliğini tetikleme becerisine vurgu yaparak, "dedi.