Denver Nuggets başantrenörü David Adelman, 2025-26 sezonu için takımın süper yıldızı Nikola Jokic'in maç başına sürelerini azaltma planlarını kamuoyuyla paylaştı.
Geçtiğimiz sezon NBA'de maç başına en fazla süre alan oyuncular arasında dördüncü sırada yer alan Jokic'in yükünü azaltmak isteyen Nuggets, bu doğrultuda Sacramento Kings'ten Jonas Valanciunas'ı yedek pivot olarak kadrosuna kattı.
Adelman, bu stratejik değişikliğe dair yaptığı açıklamada, "Gelecek sezon yapmamız gereken en önemli şeylerden biri Jokic'in sağlığını korumak. Onu en iyi halinde tutmak, eğer şanslıysak ulaşacağımız playoff süreci için kritik," ifadelerini kullandı. "Bu konu bizim için bir endişe kaynağı, ama konuşulması ve doğru şekilde uygulanması gerekiyor. Biz de tam olarak bunu yapacağız."
Nuggets, Valanciunas'ı hücumun merkezinde konumlandırmayı planlıyor ve kendisine "point center" (oyun kurucu pivot) rolü vermeyi hedefliyor.
Adelman bu konuda, "Valanciunas, son on yılın gerçek anlamda elit uzunlarından biri. Onu sahanın birçok farklı bölgesinde değerlendirebilirsiniz," derken şu ifadeleri ekledi: "Burada 'point center' derken kastettiğim, onu yarı sahada oyunu yönlendiren bir merkez olarak kullanmak. Ribaund alıp topu sürerek hücumu başlatmasını beklemiyoruz. Ancak bizim halihazırda yaptığımız bazı düzenlerde – örneğin beş dış oyuncuyla oynanan sistemde ters taraftan elden paslar, dirsekten hücum başlangıçları, kısa beşlere karşı alçak postta birebirler – onun etkili olabileceğini düşünüyoruz."
Adelman, asist rakamlarının ötesinde Valanciunas'ın oyunu başlatma ve top hareketliliğini tetikleme becerisine vurgu yaparak, "Benim için asist sayısından çok, onun oyunu başlatan bir figür olması önemli. Sahadaki varlığıyla top hareketini tetikleyebilen biri olması onun ne kadar değerli bir transfer olduğunu gösteriyor. Onu kadromuza kattığımız için çok heyecanlıyım. Burada uyum sağlamasını dört gözle bekliyoruz," dedi.
Geçtiğimiz sezon NBA'de maç başına en fazla süre alan oyuncular arasında dördüncü sırada yer alan Jokic'in yükünü azaltmak isteyen Nuggets, bu doğrultuda Sacramento Kings'ten Jonas Valanciunas'ı yedek pivot olarak kadrosuna kattı.
Adelman, bu stratejik değişikliğe dair yaptığı açıklamada, "Gelecek sezon yapmamız gereken en önemli şeylerden biri Jokic'in sağlığını korumak. Onu en iyi halinde tutmak, eğer şanslıysak ulaşacağımız playoff süreci için kritik," ifadelerini kullandı. "Bu konu bizim için bir endişe kaynağı, ama konuşulması ve doğru şekilde uygulanması gerekiyor. Biz de tam olarak bunu yapacağız."
Nuggets, Valanciunas'ı hücumun merkezinde konumlandırmayı planlıyor ve kendisine "point center" (oyun kurucu pivot) rolü vermeyi hedefliyor.
Adelman bu konuda, "Valanciunas, son on yılın gerçek anlamda elit uzunlarından biri. Onu sahanın birçok farklı bölgesinde değerlendirebilirsiniz," derken şu ifadeleri ekledi: "Burada 'point center' derken kastettiğim, onu yarı sahada oyunu yönlendiren bir merkez olarak kullanmak. Ribaund alıp topu sürerek hücumu başlatmasını beklemiyoruz. Ancak bizim halihazırda yaptığımız bazı düzenlerde – örneğin beş dış oyuncuyla oynanan sistemde ters taraftan elden paslar, dirsekten hücum başlangıçları, kısa beşlere karşı alçak postta birebirler – onun etkili olabileceğini düşünüyoruz."
Adelman, asist rakamlarının ötesinde Valanciunas'ın oyunu başlatma ve top hareketliliğini tetikleme becerisine vurgu yaparak, "Benim için asist sayısından çok, onun oyunu başlatan bir figür olması önemli. Sahadaki varlığıyla top hareketini tetikleyebilen biri olması onun ne kadar değerli bir transfer olduğunu gösteriyor. Onu kadromuza kattığımız için çok heyecanlıyım. Burada uyum sağlamasını dört gözle bekliyoruz," dedi.