Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe, transfer çalışmalarını son hızla sürüyor. Fenerbahçe için İtalya basınından çarpıcı bir kaleci öne sürüldü: Mattia Perin.
Tuttosport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, İtalyan kaleci Mattia Perin'i transfer etmek istiyor.
Haberde Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde de transfer girişiminde bulunduğu Perin için yeniden devreye girdiği belirtildi.
AYRILMAK İSTİYOR
32 yaşındaki file bekçisinin düzenli olarak ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istediği ifade edildi.
Como, Sassuolo, Bologna'nın da İtalyan kaleciye ilgisinin olduğu öne sürüldü.
PERFORMANSI
Perin, geride kalan sezonda Juventus'ta 9 karşılaşmada forma şansı buldu.
Tuttosport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, İtalyan kaleci Mattia Perin'i transfer etmek istiyor.
Haberde Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde de transfer girişiminde bulunduğu Perin için yeniden devreye girdiği belirtildi.
AYRILMAK İSTİYOR
32 yaşındaki file bekçisinin düzenli olarak ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istediği ifade edildi.
Como, Sassuolo, Bologna'nın da İtalyan kaleciye ilgisinin olduğu öne sürüldü.
PERFORMANSI
Perin, geride kalan sezonda Juventus'ta 9 karşılaşmada forma şansı buldu.