15 Temmuz
Kairat Almaty-O.Ljubljana
2-0
15 Temmuz
Lincoln Red Imps FC-Vikingur
1-0
15 Temmuz
Hamrun Spartans-Zalgiris Vilnius
13-10
15 Temmuz
Milsami Orhei-KuPS Kuopio
0-0
15 Temmuz
Malmö FF-Iberia 1999
3-1
15 Temmuz
RFS-Levadia Tallinn
1-0
15 Temmuz
KF Shkendija-TNS
2-1UZS
15 Temmuz
Differdange -Drita
2-3
15 Temmuz
Inter Club d'Escaldes-FCSB
2-1
15 Temmuz
Breidablik-Egnatia
5-0
15 Temmuz
Zrinjski Mostar-V. Acquaviva
2-1
15 Temmuz
Buducnost Podgorica-FC Noah
2-2
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Fenerbahçe'den kaleci hamlesi: Perin!

Fenerbahçe'nin İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen deneyimli kaleci Mattia Perin ile ilgilendiği öne sürüldü.

calendar 16 Temmuz 2025 09:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den kaleci hamlesi: Perin!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe, transfer çalışmalarını son hızla sürüyor. Fenerbahçe için İtalya basınından çarpıcı bir kaleci öne sürüldü: Mattia Perin.

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, İtalyan kaleci Mattia Perin'i transfer etmek istiyor.

Haberde Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde de transfer girişiminde bulunduğu Perin için yeniden devreye girdiği belirtildi.


AYRILMAK İSTİYOR

32 yaşındaki file bekçisinin düzenli olarak ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istediği ifade edildi.

Como, Sassuolo, Bologna'nın da İtalyan kaleciye ilgisinin olduğu öne sürüldü.

PERFORMANSI

Perin, geride kalan sezonda Juventus'ta 9 karşılaşmada forma şansı buldu. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.