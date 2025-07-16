16 Temmuz
Linfield-Shelbourne
21:45
16 Temmuz
Dinamo Minsk-Ludogorets
21:45
16 Temmuz
Auda-Larne
19:00
16 Temmuz
Fredrikstad-Bodo/Glimt
19:00
17 Temmuz
Palmeiras-Mirassol
01:00
17 Temmuz
Ceara-Corinthians
01:30
17 Temmuz
Santos FC-Flamengo
02:00
16 Temmuz
Wolfsberger AC-Beşiktaş
19:30

Beşiktaş'tan Kyle Walker-Peters açıklaması!

Beşiktaş, bugün İstanbul'a gelmesi beklenen Kyle Walker-Peters'ın gelişinin ertelendiğini duyurdu.

calendar 16 Temmuz 2025 12:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Kyle Walker-Peters açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, bugün (çarşamba) İstanbul'a gelmesi beklenen Kyle Walker-Peters'ın gelişinin ertelendiğini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta sonunda İstanbul'a gelmesi beklenen Peters'ın, gelişi ertelenmişti. Beşiktaş, salı günü yaptığı açıklamada 28 yaşındaki futbolcunun çarşamba günü İstanbul'a geleceğini açıklamıştı ancak bu tarih de ertelendi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:


"Prensip anlaşmasına vardığımız ve bugün saat 17.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olması planlanan profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters'in İstanbul'a gelişi, ailevi nedenlerden dolayı ertelenmiştir."

SEZON PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda Southampton formasıyla 35 maçta forma giyen Walker-Peters, 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.