Konyaspor, yeni sezona takımın yapısını koruyarak girecek

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, yeni sezona takımın omurgasını bozmadan birkaç transfer yaparak başlayacaklarını söyledi.Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımıyla birlikte sürdüren Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, AA muhabirine, hazırlıklar, geçen ve yeni sezon ile takıma yapacakları takviyelerle ilgili açıklamalarda bulundu.Recep Uçar, kentteki hazırlıkların fiziksel ve taktiksel ağırlıklı geçtiğini belirterek,dedi.Geçen sezonun ilk yarısını istedikleri gibi bitiremediklerini ifade eden Uçar,diye konuştu.Uçar, ikinci yarıda gösterdikleri bu gelişmenin kendilerine bir ivme kazandırdığını ve gelecek sezon için olumlu sinyaller aldıklarını anlatarak, şöyle devam etti:Yeni sezonda Konyaspor camiasının beklentilerini karşılamak için çalışacaklarını dile getiren Uçar, şunları kaydetti:Uçar, rakip takımların durumunu görmeden belirli bir hedef koymanın yanlış olacağını ifade ederek,değerlendirmesinde bulundu.Taraftarın desteğinin artmasıyla bu hedeflere daha kolay ulaşacaklarını belirten Uçar, bu sayede bekledikleri mutlulukları yaşatabilecekleri sözlerine ekledi.