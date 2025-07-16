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Altınordu'da devir görüşmeleri devam ediyor

TFF '2. Lig ekiplerinden Altınordu'da A takımın yarışmacı haklarını devretme kararı alan başkan Seyit Mehmet Özkan'ın yatırımcı adaylarıyla görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi.

calendar 16 Temmuz 2025 12:59 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2025 13:00
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Altınordu'da devir görüşmeleri devam ediyor
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2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da A takımın yarışmacı haklarını devretme kararı alan başkan Seyit Mehmet Özkan'ın yatırımcı adaylarıyla görüşmeleri sürdürdüğü açıklandı.

İzmir temsilcisine geçtiğimiz günlerde iki ismin talip olduğu iddia edilmişti. Kulüpten yapılan açıklamada ismi geçen Taner Kestaneci'nin yatırımcı adaylarından biri olmadığı, diğer ismi geçen Veysel Coşkun'la yapılan görüşmelerin ise olumsuz sonuçlandığı ifade edildi. Açıklamada, ,"Başkanımızın yaptığı açıklamalar çerçevesinde bazı kişi ve kurumlarla yaptığımız görüşmeler devam etmektedir, gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.

Kırmızı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi; "Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'ın A takımımızın yarışmacı haklarını devredeceğini açıklamasının ardından kamuoyunda bazı isimler ile Altınordu'nun devri konusunda anlaşmaya vardığı şeklinde haberler yer almaktadır. Özellikle daha önce Turgutluspor, Manisaspor, Manisa 1965 SK ile Akhisar Belediyespor'da başkanlık ve yöneticilik görevlerinde bulunan kişilere kulübümüzün devri konusundaki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunda geçen isimlerden sadece Veysel Coşkun ile geçen hafta görüşme yapılmış olup olumsuz sonuçlanmıştır"

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