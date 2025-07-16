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Fenerbahçe'de Emre Demir, Sakaryaspor'a doğru!

Fenerbahçe ve Sakaryaspor, Emre Demir'in kiralık transferi için anlaşma sağladı. 21 yaşındaki futbolcu, kısa süre içerisinde geçen sezonu kiralık olarak geçirdiği Sakaryaspor'a katılacak.

calendar 16 Temmuz 2025 13:35
Haber: Radyospor, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Emre Demir, Sakaryaspor'a doğru!
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Fenerbahçe'de kamp kadrosunda yer almayan Emre Demir, geçen sezonu geçirdiği Sakaryaspor'a dönüyor.

Radyospor'un haberine göre, Fenerbahçe ve Sakaryaspor, 21 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için anlaşma sağladı. Emre'nin kısa süre içerisinde Sakarya'ya gitmesi bekleniyor.

Emre Demir, geçen sezonu da kiralık olarak Sakaryaspor'da geçirmişti.

Sakaryaspor forması altında 32 maçta süre bulan genç futbolcu, 9 gol attı ve 1 asist yaptı.

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