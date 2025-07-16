Fenerbahçe'de Emre Demir, Sakaryaspor'a doğru!

Fenerbahçe'de kamp kadrosunda yer almayan Emre Demir, geçen sezonu geçirdiği Sakaryaspor'a dönüyor.
Radyospor'un haberine göre, Fenerbahçe ve Sakaryaspor, 21 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için anlaşma sağladı. Emre'nin kısa süre içerisinde Sakarya'ya gitmesi bekleniyor.
Emre Demir, geçen sezonu da kiralık olarak Sakaryaspor'da geçirmişti.
Sakaryaspor forması altında 32 maçta süre bulan genç futbolcu, 9 gol attı ve 1 asist yaptı.
Radyospor'un haberine göre, Fenerbahçe ve Sakaryaspor, 21 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için anlaşma sağladı. Emre'nin kısa süre içerisinde Sakarya'ya gitmesi bekleniyor.
Emre Demir, geçen sezonu da kiralık olarak Sakaryaspor'da geçirmişti.
Sakaryaspor forması altında 32 maçta süre bulan genç futbolcu, 9 gol attı ve 1 asist yaptı.