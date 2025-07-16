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Beşiktaş'ın Avusturya kampındaki son rakibi Petrzalka 1898

Beşiktaş, Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında 17 Temmuz'da Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşılaşacak.

calendar 16 Temmuz 2025 11:38
Haber: AA, Fotoğraf: Besiktas.com.tr
Beşiktaş'ın Avusturya kampındaki son rakibi Petrzalka 1898
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Beşiktaş, Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında 17 Temmuz'da Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşı karşıya gelecek.

Avusturya'nın Wiener Neustadt kentindeki ERGO Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak.

Karşılaşma HT Spor'dan canlı yayımlanacak.


Beşiktaş, oynadığı ilk hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yendi. Siyah-beyazlılar, ikinci müsabakada ise Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, üçüncü hazırlık karşılaşmasında ise 16 Temmuz'da (bugün) Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile karşılaşacak.

"Kara kartal", Petrzalka 1898 hazırlık maçıyla 2025-2026 sezonu öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını tamamlayacak.

Avusturya'da 4 Temmuz'da hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, 18 Temmuz Cuma günü Türkiye'ye dönecek

 

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