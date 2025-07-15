Emiliano Martinez, Manchester United'a doğru

Andre Onana'nın geçirdiği sakatlık sonrası kaleci arayışlarına hız veren Manchester United, Emiliano Martinez'in transferi konusunda Aston Villa ile yaptığı görüşmeleri ilerletti.



Tycsports'un haberine göre Martinez transferi için yapılan görüşmelerde mesafe katetildi.Arjantinli file bekçisi Kırmızı Şeytanlar'ın menajeri Ruben Amorim için öncelikli transfer hedefi konumunda.



SEZON PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezonda Aston Villa formasıyla 53 maça çıkan Arjantinli eldiven, bu maçların 16'sında kalesini gole kapatmayı başarırken kalesinde toplam 61 gol gördü.



