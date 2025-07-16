16 Temmuz
Linfield-Shelbourne
21:45
16 Temmuz
Dinamo Minsk-Ludogorets
21:45
16 Temmuz
Auda-Larne
19:00
16 Temmuz
Fredrikstad-Bodo/Glimt
19:00
17 Temmuz
Palmeiras-Mirassol
01:00
17 Temmuz
Ceara-Corinthians
01:30
17 Temmuz
Santos FC-Flamengo
02:00
16 Temmuz
Wolfsberger AC-Beşiktaş
19:30

Avrupa Para Gençlik Oyunları, ilk kez İstanbul'da düzenlenecek

Türkiye'de ilk kez İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları'nın (EPYG 2025) resmi takvimi belli oldu.

calendar 16 Temmuz 2025 12:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avrupa Para Gençlik Oyunları, ilk kez İstanbul'da düzenlenecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye'de ilk kez İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları'nın (EPYG 2025) resmi takvimi belli oldu.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, EPYG 2025, Cebeci Spor Kompleksi'nde 21–28 Temmuz tarihlerinde 33 ülkeden yaklaşık 700 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Genç sporcular, İstanbul'da altı gün boyunca atletizm, okçuluk, boccia, judo, golbol, yüzme, masa tenisi, para tekvando ve tekerlekli sandalye basketbol dallarında madalya mücadelesi verecek.


Organizasyon komitesine göre, 33 ülkeden yaklaşık 700'ü sporcu olmak üzere toplam 1500 kişi antrenör ve destek personeli İstanbul'da buluşacak. Bu sayının oyunlar tarihindeki en yüksek katılım olması öngörülüyor.

"Sınırların ötesinde, birlikte yükseliyoruz" mottosuyla genç paralimpik sporculara unutulmaz bir hafta sunmak için hazırlıklar tamamlanırken, organizasyonun açılış töreni 24 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'da yapılacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.