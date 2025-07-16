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Uşakspor'da üç yeni transfer!

TFF 3. Lig ekiplerinden Uşakspor transferde 3 oyuncuyla daha anlaşma sağladı.

calendar 16 Temmuz 2025 13:25
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Uşakspor'da üç yeni transfer!
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3'üncü Lig ekiplerinden Uşakspor transferde 3 oyuncuyla daha anlaşma sağladı. Kırmızı-siyahlılar, dış transferde Balıkesirspor'dan 34 yaşındaki stoper Volkan Altınsoy ile 1 yıllık, amatör liglerde görev yapan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Yağız Akkuş ile 5 yıllık sözleşme yaptı. Uşak temsilcisi iç transferde ise 23 yaşındaki sağ bek Fatih Kunat ile kontrat yeniledi.

 
 
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