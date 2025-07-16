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Harrison: "Kyrie'nin iyileşme süreci beklenenden hızlı ilerliyor"

Dallas Mavericks genel menajeri Nico Harrison, yıldız oyuncu Kyrie Irving'in sakatlık sürecine dair olumlu bir güncelleme paylaştı.

calendar 16 Temmuz 2025 14:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Harrison: 'Kyrie'nin iyileşme süreci beklenenden hızlı ilerliyor'
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Dallas Mavericks genel menajeri Nico Harrison, yıldız oyuncu Kyrie Irving'in sakatlık sürecine dair olumlu bir güncelleme paylaştı.

Grant Afseth'in Dallas Hoops Journal için aktardığı habere göre, Irving'in rehabilitasyon süreci planlanandan daha hızlı ilerliyor.

"Kyrie beklentilerimizin önünde ilerliyor, bu da aslında bizi çok şaşırtmıyor çünkü rehabilitasyon sürecine son derece disiplinli yaklaşıyor," diyen Harrison, yıldız oyuncunun günde iki ila üç seans antrenman yaptığını ve dönüş için elinden gelenin fazlasını ortaya koyduğunu belirtti.


Her ne kadar Irving'in sahalara dönüşü için net bir tarih verilmemiş olsa da, beklenti yeni yılın başlarında parkelere geri dönmesi yönünde.

Dallas cephesi, Irving'in yokluğunda oluşan oyun kurucu açığını ise serbest oyuncu döneminde kadrosuna kattığı D'Angelo Russell ile doldurdu. Russell, sezon başında birinci oyun kurucu rolünü üstlenecek.

Irving, Mavericks ile uzun vadeli bağlılık göstererek 119 milyon dolarlık üç yıllık yeni sözleşme imzalamış ve bu kontrata oyuncu opsiyonu da ekletmişti. Bu anlaşma, hem oyuncunun hem de kulübün geleceğe olan güvenini ortaya koyuyor.

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