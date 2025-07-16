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Göztepe'de Romulo riske edilmiyor

Göztepe, Brezilyalı golcüsü Romulo'yu olası bir satış için hazırlık maçlarında riske etmiyor.

calendar 16 Temmuz 2025 13:02
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de Romulo riske edilmiyor
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Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de transferin gözde oyuncusu, Brezilyalı golcü Romulo Cardoso kampta riske edilmiyor.

Takımla birlikte Slovenya'da yer alan 22 yaşındaki golcü şu ana kadar 2 hazırlık maçında da oynatılmadı. CSKA 1948 ve Rijeka ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılarda Romulo, olası bir sakatlık durumu yaşamamak adına kızağa çekildi.

Takımla birlikte çalışmalara katılan aynı zamanda bireysel olarak da yoğun bir tempoya giren Romulo'nun satışı konusunda aceleci davranmayan yönetim ise bonservisi 20 milyon euro ve üzeri olarak açıklamıştı.


Birçok Avrupa kulübünün peşinde koştuğu oyuncunun Ağustos başında satılması ön görülüyor. Daha önce Göztepe'ye 16,5 milyon euroluk teklif götüren Alman temsilcisi Leipzig'in transferde ısrarcı olduğu ve yeni bir teklifle Göztepe yönetiminin kapısını çalacağı kaydedildi.

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