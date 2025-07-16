NBA başkanı Adam Silver, yaptığı açıklamada ligin genişleme olasılığını artık daha resmi bir biçimde inceleyeceğini duyurdu.Silver, kulüp sahiplerinin bu fikre karşı "meraklı" olduğunu belirterek, genişleme sürecinin detaylı analizle resmen başlatıldığını vurguladı.Henüz genişlemenin kesin olarak gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, yeni takımların lige ne zaman katılacağı ya da ödenecek giriş bedelinin ne olacağına dair herhangi bir takvim veya karar bulunmuyor.Silver, Las Vegas'ta yapılan NBA Yönetim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Genişlemeyi değerlendirmek üzere yeni bir komite kurulmayacak. Şimdilik bu görev, mali danışma komitesi öncülüğünde, denetim ve strateji komitesiyle birlikte yürütülecek.Yıllardır gündemde olan genişleme konusu, özellikle Las Vegas ve Seattle gibi şehirlerde heyecan yaratmış durumda. NBA'in 30 takımlık yapısının ötesine geçmesi halinde, bu şehirlerin ilk adaylar arasında olacağı uzun süredir konuşuluyordu. Silver da daha önce,sözleriyle beklentileri beslemişti.diyen Silver,dedi.Genişleme konusunun zorluğu, ligin mevcut mali yapısını doğrudan etkileyecek olması. Yeni takımların katılması, mevcut kulüp sahiplerinin değerini seyreltebilir.Silver bu konuda,uyarısında bulundu.Önümüzdeki sezondan itibaren devreye girecek olan 76 milyar dolarlık yeni yayın anlaşmaları ve kulüp değerlerindeki büyük artış da bu sürecin arka planında önemli rol oynuyor. Ligin en fazla şampiyonluk kazanmış kulüpleri olan Boston Celtics ve Los Angeles Lakers'ın satış süreci de bu değeri gözler önüne seriyor.Boston Celtics, özel sermaye yatırımcısı Bill Chisholm'a en az 6.1 milyar dolarlık bir değerleme üzerinden satılıyor. Bu, NBA tarihindeki en yüksek satış değeri olacaktı ancak Lakers'ın sahibi olan Buss ailesi, kulübü Los Angeles Dodgers'ın sahibi Mark Walter'a 10 milyar dolarlık rekor bir değerle satmayı kabul etti.Silver bu konuda,dedi.Portland Trail Blazers da yakın zamanda satılabilecek bir diğer takım olarak öne çıkıyor. Paul Allen'ın mirası, geçtiğimiz Mayıs ayında kulübün satış sürecini başlattıklarını duyurmuştu. Silver,derken, şehirde yeni bir salon ihtiyacının altını çizdi.Allen'ın 2018'de yaşamını yitirmesinden bu yana kız kardeşi Jody Allen, Trail Blazers ve NFL takımı Seattle Seahawks'ın yönetimini sürdürüyor.NBA, 1988'den bu yana yedi takım ekledi ancak son genişleme 2004'te gerçekleşti. 2008'de Seattle SuperSonics'in Oklahoma City'ye taşınarak Thunder ismini alması gibi yeniden markalaşmalar yaşansa da, son 20 yıldır takım sayısı 30'da sabit kaldı.Las Vegas, NBA Yaz Ligi ve NBA Kupası finallerine ev sahipliği yaparak ligle güçlü bağlar kurarken; Seattle ise SuperSonics'in gidişinden beri yeni bir takım için bastırıyor.Silver, Seattle içinderken,ifadelerini kullandı.