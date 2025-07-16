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Beşiktaş'ta yeni hedef milli yıldızlar!

Beşiktaş, Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan İrfan Can Kahveci ve Benfica'dan ayrılmaya sıcak bakan Kerem Aktürkoğlu için devreye girecek.

calendar 16 Temmuz 2025 09:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta yeni hedef milli yıldızlar!
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Transfere bomba gibi bir giriş yapan Beşiktaş, transfer için yeni hedeflerini belirledi. Orkun'un tanıtım videosunda yıldız futbolcuyu taşıyan tekneyi süren Mehmet Özdilek'in "Alacağım bir yolcu daha var" ifadesi taraftarları heyecanlandırmıştı. Bu yolcunun kim olacağı merak konusuydu.

Beşiktaş, kanatlarda forma giyen iki milli yıldız için harekete geçti.

İLK HEDEF İRFAN CAN

Beşiktaş'ın listesinde ilk sırada Mourinho'nun gözden çıkardığı İrfan Can Kahveci var.  Milli futbolcu, Fenerbahçe'de oynamak istiyor ancak Teknik Direktör Jose Mourinho kendisine şans vermeyi düşünmüyor. Bu nedenle Portekiz kampının ardından sarı-lacivertlilerden ayrılması gündemde olan İrfan Can, Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak bakıyor.

İRFAN OLMAZSA KEREM

Beşiktaş'ın B planı ise Kerem Aktürkoğlu. Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'dan Portekiz ekibine transfer olan milli futbolcu, Benfica'da Orkun Kökçü'nün ayrılmasının ardından gelecek teklifleri değerlendirmeye aldı. Kerem, Beşiktaş'a soğuk değil

GEÇEN SEZON NE YAPTILAR?

İrfan Can Kahveci geçtiğimiz sezonda istediği forma şansını bulamadı. Tüm kulvarlarda 42 maça çıkan futbolcu bu maçların büyük bir kısmında 90 dakika sahada kalamazken 3 gol ve 4 asistlik bir skor katkısında bulundu. Kerem Aktürkoğlu ise Benfica'daki ilk sezonunda tam 59 maçta süre aldı. Bu karşılaşmalarda 18 gol atan Kerem, 16 da asist katkısında bulundu.
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