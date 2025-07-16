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Knicks, kadrodaki boş yeri için Simmons ve Shamet'le görüşüyor

New York Knicks'in, SNY'den Ian Begley'nin haberine göre kadrosunda bulunan son veteran minimum sözleşme slotunu doldurmak üzere Ben Simmons ve Landry Shamet ile temas kurduğu bildirildi.

calendar 16 Temmuz 2025 14:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Knicks, kadrodaki boş yeri için Simmons ve Shamet'le görüşüyor
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New York Knicks'in, SNY'den Ian Begley'nin haberine göre kadrosunda bulunan son veteran minimum sözleşme slotunu doldurmak üzere Ben Simmons ve Landry Shamet ile temas kurduğu bildirildi.

Knicks'in maaş sınırının ikinci eşiğine ulaşmadan önce bir veteran minimum ve bir çaylak kontratı daha imzalama alanı bulunuyor.

New York ekibinin, özellikle yedek oyun kurucu rolü için arayışta olduğu belirtiliyor.


Ben Simmons, geçtiğimiz sezon Nets ve Clippers formasıyla çıktığı toplam 51 maçta 5.0 sayı, 4.7 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları yakaladı.

Asıl pozisyonu oyun kurucu olmayan Landry Shamet ise geçtiğimiz sezon Knicks formasıyla 50 maça çıkıp 5.7 sayı ve 1.2 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Shamet'in takıma dönüşe açık olduğu bildirildi.

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