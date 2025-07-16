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Fenerbahçe'de iki ismin kaderi Portekiz kampına bağlı!

Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz kampında sürdüren Fenerbahçe'de, 2 futbolcunun ayrılığı gündemde. Mourinho söz konusu isimlerin Portekiz kampındaki durumuna göre kararını verecek.

calendar 16 Temmuz 2025 10:53 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2025 11:04
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de iki ismin kaderi Portekiz kampına bağlı!
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Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da takımdan ayrılması gündemde olan isimler üzerinde mesai harcıyor. Sarı-lacivertlilerde 2 futbolcunun kaderini Portekiz kampı belirleyecek.

2 FUTBOLCUNUN KADERİNİ PORTEKİZ KAMPI BELİRLEYECEK

14 günlük Portekiz kampı Fenerbahçe'deki 2 futbolcunun geleceğini direkt olarak etkileyecek.

Jose Mourinho; Mimovic ve Bartuğ Elmaz'ı mercek altına alıp iki isimle ilgili son kararını verecek. 

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