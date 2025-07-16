Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da takımdan ayrılması gündemde olan isimler üzerinde mesai harcıyor. Sarı-lacivertlilerde 2 futbolcunun kaderini Portekiz kampı belirleyecek.
2 FUTBOLCUNUN KADERİNİ PORTEKİZ KAMPI BELİRLEYECEK
14 günlük Portekiz kampı Fenerbahçe'deki 2 futbolcunun geleceğini direkt olarak etkileyecek.
Jose Mourinho; Mimovic ve Bartuğ Elmaz'ı mercek altına alıp iki isimle ilgili son kararını verecek.
2 FUTBOLCUNUN KADERİNİ PORTEKİZ KAMPI BELİRLEYECEK
14 günlük Portekiz kampı Fenerbahçe'deki 2 futbolcunun geleceğini direkt olarak etkileyecek.
Jose Mourinho; Mimovic ve Bartuğ Elmaz'ı mercek altına alıp iki isimle ilgili son kararını verecek.