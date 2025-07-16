Samsunspor, Andre Horta yarışında!

SAMSUNSPOR DEVREDE

2.5 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

OLIMPIAKOS TEKRAR İSTİYOR

SEZON PERFORMANSI

Portekiz ekibi Braga ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulun Andre Horta,teknik direktör Carlos Vicens'in bu sezonki planlarında yer almıyor. Oyuncunun kısa süre içinde kulüpten ayrılması bekleniyor. Horta'nın yurt dışına transfer olma ihtimali yüksek; çünkü birçok kulüp oyuncuya ilgi gösteriyor.Ojogo'nun haberine göre orta saha oyuncusu B takımıyla antrenman yapıyor; Yunan ekibi Olympiacos ve Samsunspor devredeOrta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen son kulüp ise Türkiye'den Samsunspor oldu. Transfer kiralık ya da bonservisiyle gerçekleşebilir. Türk temsilcisi, Portekiz pazarını yakından takip ediyor. Geçtiğimiz sezon Pedro Malheiro'yu transfer eden Samsunspor, kısa süre önce de Braga'nın kadroda düşünmediği İsveçli oyuncu Joe Mendes'i 1.2 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Bu transferde Braga, bireysel ve takım başarılarına bağlı olarak 300 bin euro daha kazanabilecek ve ayrıca gelecekteki satıştan %10 pay alacak.André Horta konusunda ise Braga yönetimi, transferi bonservisle yapmaya sıcak bakıyor. O JOGO'nun haberine göre Portekiz kulübü, 2.5 milyon euro civarında bir bedelle oyuncuyu göndermeyi düşünüyor. Bu transfer, hem kulübe mali kazanç sağlayacak hem de kadroda düşünülmeyen bir oyuncunun maaş yükünü ortadan kaldıracak.Ancak Samsunspor bu transferde yalnız değil. Olympiacos da yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için bir kez daha devrede. 2023/24 sezonunun ikinci yarısında ve geçtiğimiz sezon kiralık olarak Olympiacos forması giyen André Horta, burada çok iyi bir izlenim bırakmış ve UEFA Konferans Ligi zaferine katkı sağlayarak kulüp tarihine geçmişti. Ayrıca oyuncunun bir Yunanistan ligi şampiyonluğu ve kupa zaferi de bulunuyor.Hangi takıma transfer olacağı henüz netleşmeyen André Horta, bu belirsizlik içinde vakit kaybetmek istemiyor ve O JOGO'nun edindiği bilgilere göre Braga'nın B takımıyla antrenman yapmaya devam ediyor.Geçtiğimiz sezonun bir kısmını Olimpiakos'ta bir kısmını da Braga'da geçiren 28 yaşındaki futbolcu, iki takımla toplam 28 maça çıkarken 3 gol 6 asistlik bir performans gösterdi.