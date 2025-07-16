New Orleans Pelicans genel menajeri Joe Dumars, Marc J. Spears'a verdiği röportajda Zion Williamson ile kurduğu yakın ilişkiyi ve ondan beklentilerini açıkladı.Dumars, Williamson'ın yeteneğini ve karakterini överken, onunla sık sıküzerine konuşmalar yaptıklarını belirtti.."Pelicans, 2025-26 sezonu için Williamson'ın 39.4 milyon dolarlık maaşını garanti altına alarak oyuncunun takımda kalacağını netleştirdi. 2022'de imzalanan maksimum çaylak sözleşmesi kapsamında, 2026–27 ve 2027–28 sezonları hâlâ garanti dışı durumda. Ancak Zion, oynadığı maç sayısı, kondisyon ve kilo hedeflerine ulaşması halinde bu yılların tamamını garanti hâline getirebilecek.Geçtiğimiz sezon sadece 30 maça çıkabilen ve sakatlık sorunları yaşayan Williamson, yine de 24.6 sayı, 7.2 ribaund ve 5.3 asist ortalamalarıyla etkileyici performans sergiledi. Ayrıca kariyerinin ilk iki triple-double istatistiğini de bu sezonda kaydetti.Dumarsdiyerek Williamson'ın takım liderliği rolünü zamanla benimseyeceğini vurguladı.