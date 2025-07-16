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Dumars: "Zion için artık Pelicans'ta liderliği üstlenme zamanı"

New Orleans Pelicans genel menajeri Joe Dumars, Marc J. Spears'a verdiği röportajda Zion Williamson ile kurduğu yakın ilişkiyi ve ondan beklentilerini açıkladı.

calendar 16 Temmuz 2025 11:43 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2025 12:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Dumars: 'Zion için artık Pelicans'ta liderliği üstlenme zamanı'
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New Orleans Pelicans genel menajeri Joe Dumars, Marc J. Spears'a verdiği röportajda Zion Williamson ile kurduğu yakın ilişkiyi ve ondan beklentilerini açıkladı.

Dumars, Williamson'ın yeteneğini ve karakterini överken, onunla sık sık "liderlik" üzerine konuşmalar yaptıklarını belirtti. "Artık 25 yaşında. Büyük bir oyuncu olmanın, takım kaptanı olmanın sorumluluğunu üstlenme zamanı geldi."

Pelicans, 2025-26 sezonu için Williamson'ın 39.4 milyon dolarlık maaşını garanti altına alarak oyuncunun takımda kalacağını netleştirdi. 2022'de imzalanan maksimum çaylak sözleşmesi kapsamında, 2026–27 ve 2027–28 sezonları hâlâ garanti dışı durumda. Ancak Zion, oynadığı maç sayısı, kondisyon ve kilo hedeflerine ulaşması halinde bu yılların tamamını garanti hâline getirebilecek.


Geçtiğimiz sezon sadece 30 maça çıkabilen ve sakatlık sorunları yaşayan Williamson, yine de 24.6 sayı, 7.2 ribaund ve 5.3 asist ortalamalarıyla etkileyici performans sergiledi. Ayrıca kariyerinin ilk iki triple-double istatistiğini de bu sezonda kaydetti.

Dumars, "Onunla harika konuşmalarımız oldu. Sürekli iletişim halindeyiz," diyerek Williamson'ın takım liderliği rolünü zamanla benimseyeceğini vurguladı.

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