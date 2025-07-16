Galatasaray'da sürpriz: Tomas Rigo!

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
GALATASARAY TAKİPTE
Geleceği yatırım amaçlı çalışmalarını da yürüten sarı-kırmızılılar, Banik Ostrava forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Tomas Rigo ile ilgileniyor.
SCOUT EKİBİNDEN ÖNERİ
U21 Avrupa Şampiyonası'nda Slovakya formasıyla dikkat çeken bir performans ortaya koyan Rigo, scout ekibi tarafından teknik ekibe önerildi.
DURUMU TAKİP EDİLİYOR
Galatasaray, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Banik Ostrava formasıyla 38 resmi maça çıkan Tomas Rigo bu karşılaşmalarda 3 gol ve 7 asistlik skor katkısı sağladı.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
GALATASARAY TAKİPTE
Geleceği yatırım amaçlı çalışmalarını da yürüten sarı-kırmızılılar, Banik Ostrava forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Tomas Rigo ile ilgileniyor.
SCOUT EKİBİNDEN ÖNERİ
U21 Avrupa Şampiyonası'nda Slovakya formasıyla dikkat çeken bir performans ortaya koyan Rigo, scout ekibi tarafından teknik ekibe önerildi.
DURUMU TAKİP EDİLİYOR
Galatasaray, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Banik Ostrava formasıyla 38 resmi maça çıkan Tomas Rigo bu karşılaşmalarda 3 gol ve 7 asistlik skor katkısı sağladı.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.