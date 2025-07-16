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Galatasaray'da sürpriz: Tomas Rigo!

Galatasaray, Banik Ostrava forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Tomas Rigo ile ilgileniyor.

calendar 16 Temmuz 2025 08:56
Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da sürpriz: Tomas Rigo!
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Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

GALATASARAY TAKİPTE

Geleceği yatırım amaçlı çalışmalarını da yürüten sarı-kırmızılılar, Banik Ostrava forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Tomas Rigo ile ilgileniyor.

SCOUT EKİBİNDEN ÖNERİ

U21 Avrupa Şampiyonası'nda Slovakya formasıyla dikkat çeken bir performans ortaya koyan Rigo, scout ekibi tarafından teknik ekibe önerildi.

DURUMU TAKİP EDİLİYOR


Galatasaray, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Banik Ostrava formasıyla 38 resmi maça çıkan Tomas Rigo bu karşılaşmalarda 3 gol ve 7 asistlik skor katkısı sağladı.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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