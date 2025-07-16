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Galatasaray'da Hakan için görüşme!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçen hafta Inter Sprotif Direktörü Piero Ausilio ile görüştü ancak Galatasaray, transferde önceliği Osimhen'e verdi. Bu nedenle Hakan için kararlı bir adım atılmadı ve görüşmeler ilerlemedi.

calendar 16 Temmuz 2025 14:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Hakan için görüşme!
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Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu gerçeği ortaya çıktı.

GEÇEN HAFTA GÖRÜŞME

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçen hafta Inter Sprotif Direktörü Piero Ausilio ile görüştü ancak Galatasaray, transferde önceliği Osimhen'e verdi. Bu nedenle Hakan için kararlı bir adım atılmadı ve görüşmeler ilerlemedi.


INTER KALACAĞINDAN EMİN!

Inter'in, milli futbolcunun yeni sezonda takımda kalacağından emin olduğu yazıldı. İtalyan basınındaki haberde Lautaro Martinez ve Hakan arasında yaşanan gerilimin sona erdiği ve ikili arasındaki sorunun giderildiği belirtildi.

Inter Başkanı Marotta, salı günü yaptığı açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu bizim oyuncumuz ve onu kapma bekliyoruz." demişti.

SALI GÜNÜ BAŞLIYOR

Sakatlığı nedeniyle Kulüpler Dünya Kupası'nda yer almayan Hakan Çalhanoğlu'nun, salı günü Inter ile sezon öncesi çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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