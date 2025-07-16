San Antonio Spurs'ün genç yıldızı Victor Wembanyama, NBA kariyerine dair net bir mesaj verdi: "Hayalim, kariyerimin tamamını San Antonio'da geçirmek."Fransız basınına konuşan 21 yaşındaki Wembanyama, kendisini uzun vadeli olarak Spurs organizasyonuna ait hissettiğini ve bu yapının bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.L'Équipe gazetesine konuşan genç yıldız,dedi.2023 NBA Draftı'nda 1. sıradan Spurs tarafından seçilen Wembanyama, ilk iki sezonunda beklentileri fazlasıyla karşılayarak 22.5 sayı, 10.8 ribaund ve 3.8 asist ortalamalarıyla ligin elit iki yönlü oyuncularından biri hâline geldi.Modern NBA'de yıldız oyuncular, kulüpler üzerinde önemli bir etki gücüne sahip ve sadakatlerini bir pazarlık unsuru olarak kullanabiliyorlar. Ancak Wembanyama, bu güç dengesine rağmen Spurs'e olan bağlılığını açıkça ortaya koydu.