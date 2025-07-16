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Wembanyama: "Tüm kariyerimi Spurs'te geçirmek hayalim"

San Antonio Spurs'ün genç yıldızı Victor Wembanyama, NBA kariyerine dair net bir mesaj verdi: "Hayalim, kariyerimin tamamını San Antonio'da geçirmek."

calendar 16 Temmuz 2025 14:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Wembanyama: 'Tüm kariyerimi Spurs'te geçirmek hayalim'
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San Antonio Spurs'ün genç yıldızı Victor Wembanyama, NBA kariyerine dair net bir mesaj verdi: "Hayalim, kariyerimin tamamını San Antonio'da geçirmek."

Fransız basınına konuşan 21 yaşındaki Wembanyama, kendisini uzun vadeli olarak Spurs organizasyonuna ait hissettiğini ve bu yapının bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

L'Équipe gazetesine konuşan genç yıldız, "NBA'de her oyuncunun aynı hedefleri yok, bunu biliyorum. Ama benim için bir takıma bağlı kalmak çok önemli. Bu da San Antonio. Hayalim kariyerimi burada geçirmek," dedi.


2023 NBA Draftı'nda 1. sıradan Spurs tarafından seçilen Wembanyama, ilk iki sezonunda beklentileri fazlasıyla karşılayarak 22.5 sayı, 10.8 ribaund ve 3.8 asist ortalamalarıyla ligin elit iki yönlü oyuncularından biri hâline geldi.

Modern NBA'de yıldız oyuncular, kulüpler üzerinde önemli bir etki gücüne sahip ve sadakatlerini bir pazarlık unsuru olarak kullanabiliyorlar. Ancak Wembanyama, bu güç dengesine rağmen Spurs'e olan bağlılığını açıkça ortaya koydu.

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