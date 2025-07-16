Utah Jazz, ESPN'den Tim MacMahon'un haberine göre yıldız oyuncusu Lauri Markkanen'ı takas etmeyi düşünmüyor.Bu yaz John Collins ve Collin Sexton'ı takaslayan, Jordan Clarkson'ı ise serbest bırakan Utah, gençleşme yoluna gitse de Markkanen'ı geleceğin kilit parçası olarak görüyor.Jazz, 2024 yazında Markkanen ile 5 yıl – 238 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalamıştı. Sözleşme öncesinde bazı takas tekliflerini değerlendirmiş olsalar da, şu anda oyuncuyu kadroda tutmakta kararlılar.28 yaşındaki Fin yıldız, geçtiğimiz sezon 19.0 sayı, 5.9 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarıyla oynarken, True Shooting yüzdesi %57.1'e geriledi. Bu oran, önceki iki sezonda %63'ün üzerindeydi. 2023'te All-Star seçilen Markkanen, Jazz'e Donovan Mitchell takasıyla katıldıktan sonra kariyerinin zirvesine ulaşmıştı.