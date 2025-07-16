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PSV, Sildillia'yı transfer etti!

PSV Eindhoven, Freiburg forması giyen 23 yaşındaki sağ bek Kiliann Sildillia'yı kadrosuna kattı.

calendar 16 Temmuz 2025 12:03 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2025 12:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
PSV, Sildillia'yı transfer etti!
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Hollanda Ligi ekiplerinden PSV, Freigburg forması giyen Kiliann Sildillia'yı transfer etti.

PSV, bu transfer için Alman ekibine 5.8 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Fransız sağ bek, bir dönem Galatasaray'ın da transfer gündemine gelmişti.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 22 maçta 866 dakika süre alan 23 yaşındaki Fransız sağ bek, 2 gol kaydetti.
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