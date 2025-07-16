PSV, Sildillia'yı transfer etti!

Hollanda Ligi ekiplerinden PSV, Freigburg forması giyen Kiliann Sildillia'yı transfer etti.



PSV, bu transfer için Alman ekibine 5.8 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.



Fransız sağ bek, bir dönem Galatasaray'ın da transfer gündemine gelmişti.



PERFORMANSI



Geride kalan sezonda 22 maçta 866 dakika süre alan 23 yaşındaki Fransız sağ bek, 2 gol kaydetti.