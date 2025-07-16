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Beşiktaş'ta iki futbolcuyla yollar ayrılıyor

Yeni sezon planlamasını yapmaya devam eden Beşiktaş'ta ayrılacak isimler belli olmaya başladı.

calendar 16 Temmuz 2025 15:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta iki futbolcuyla yollar ayrılıyor
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Yeni sezona bomba gibi giren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken ayrılması muhtemel olan oyuncular da gündeme gelmeye başladı.

Avusturya'daki kampta 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer takımdan gönderilmesini istediği oyuncuları belirledi.

SOLSKJAER İKİ OYUNCUYLA VEDALAŞILSIN DEDİ


Bein Sports'un haberine göre Avusturya kampında çalışmalarına devam eden Al Musrati ve Jean Onana takımdan gönderilecek. Norveçli teknik adam bu iki futbolcuyu kadroda düşünmüyor.

İki futbolcuyla da ayrılık kararı alınırken, beklenen seviyede teklif gelmesi durumunda Al Musrati ile vedalaşılacak. Jean Onana'nın da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İKİSİ DE TUTUNAMADI

Al Musrati, Braga'dan 2024 yılının kış transfer döneminde 12 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Beşiktaş formasıyla son iki yılda 38 maça çıkabilen tecrübeli orta saha bu karşılaşmalarda 3 kez de gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz sezon da Monaco'ya kiralanan Libyalı futbolcu sezon başında Beşiktaş'a geri döndü.

Jean Onana ise yaklaşık 4 milyon Euro'ya Lens kulübünden transfer edilmişti. Kamerunlu futbolcu transfer olduğu 2023 yaz transfer döneminden bu yana geçen zamanda yalnızca 16 kez Beşiktaş formasıyla sahada yerini alabildi.

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