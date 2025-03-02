Milli güreşçiler, Arnavutluk'ta 2 madalya daha kazandı

Arnavutluk'ta düzenlenen Muhamet Malo Turnuvası'nda milli güreşçilerden Kerem Kamal altın, Elvira Süleyman Kamaloğlu ise gümüş madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli güreşçiler, Arnavutluk'ta 2 madalya daha kazandı
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02 Mart 2025 13:48
Arnavutluk'ta düzenlenen Muhamet Malo Turnuvası'nda milli güreşçilerden Kerem Kamal altın, Elvira Süleyman Kamaloğlu ise gümüş madalya aldı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Tiran'da devam eden sıralama serisi turnuvasında mücadele eden milliler, 2 madalya daha kazandı.

Grekoromen stil 63 kiloda güreşen Kerem Kemal, finalde Kırgız rakibi Doolotbek Kanbolotovic Choibekov'u teknik üstünlükle mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 57 kilo finalinde Kanadalı Samantha Stewart'a yenilen Elvira Süleyman Kamaloğlu ise turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı.

Türkiye, böylece organizasyonda 3 madalyaya ulaştı.

Arnavutluk'taki turnuvada daha önce milli güreşçi Feyzullah Aktürk, serbest stil 92 kiloda bronz madalya almıştı.

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