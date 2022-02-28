Milli dalgıç Birgül Erken, dünya rekoruna ulaştı

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, Sivas'ın Zara ilçesindeki Tödürge Gölü'nde yaptığı buz altı tüpsüz serbest yatay dalış antrenmanında dünya rekoruna ulaştı.



Tödürge Gölü'nde yaklaşık 2 hafta önce Kayseri Türkuaz Doğa Sporları Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma ekibinin gönüllü katılımı ile buz altı dalışlarına başlayan milli sporcu Birgül Erken, dünya rekorunu kırmak için antrenmanlarını sürdürüyor.



Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) kurallarına uygun olarak buzla kaplı göl yüzeyindeki parkurda 20'şer metre ara ile kaçış delikleri açıldı, her delikte güvenlik dalgıcı sporcuya eşlik etti. Erken, 122 metre uzunluğundaki parkuru, buz altı yatay dalışta 2 dakika 16 saniyede tek nefesle katederek antrenmanda dünya rekoruna ulaştı.



Erken, yaptığı yazılı açıklamada, buz altı dalışıyla bir ilke imza atmak istediğini belirtti.



Tödürge Gölü'ndeki lokasyonun dünyanın en iyi 10 buz altı dalış noktasından biri olmasından hareketle 3 yıldır rekor denemeleri yaptığını aktaran Erken, "Türkuaz Doğa Sporları Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma Merkezi'nin desteği ile bu hayal gerçek oluyor. Yıllardır ülkemizde buz altında dünya rekoru kırmak için çaba sarf ediyorum. Bu hayalimi, 3 yıllık bir çalışma sonucunda Tödürge Gölü'nde önümüzdeki günlerde resmi olarak gerçekleştireceğim." ifadelerini kullandı.



Erken, iklim kriziyle mücadeleye dikkati çekmek ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ithafen rekoru kırmayı hedeflediğini dile getirdi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a verdiği söz üzerine dünya rekoru için Tödürge Gölü'nde antrenmanlara başladığını anlatan Erken, şunları kaydetti:



"Bakanımıza söz verdiğim gibi rekoru ülkemizde kıracağım. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın'ın destekleri ile ilk rekor denemesini de buz altı dünya rekorumuzla yapmış olacağız. Bu anlamda çok mutluyum. Sivas Valimiz Salih Ayhan ve Zara Kaymakamı Meriç Dinçer'in ilgi ve destekleriyle de bu rekoru ülkemize getireceğiz, kendilerine teşekkür ediyorum."



Birgül Erken, bu hafta sonu Tödürge Gölü'nde uluslararası hakemler önünde yapacağı dalışla dünya rekorunun resmi sahibi olmaya çalışacak.



Buz altı Guinness Dünya Rekoru, 8 Nisan 2015'te Grönland'da yaptığı 112 metre dalışla Fransız Aurore Asso'ya ait.









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