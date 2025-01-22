Milli atıcı Yusuf Dikeç, Almanya'da gümüş madalya kazandı

Milli atıcı Yusuf Dikeç, Almanya'da düzenlenen H&N Kupası'nda gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atıcı Yusuf Dikeç, Almanya'da gümüş madalya kazandı
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22 Ocak 2025 17:45
Milli atıcı Yusuf Dikeç, Almanya'da düzenlenen H&N Kupası'nda gümüş madalya kazandı.  Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Münih kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Buğra Selimzade ve Yusuf Dikeç, ferdi sıralamada attıkları 581 puanla finale çıktı.

Finalde mücadele eden milli atıcılardan Yusuf Dikeç gümüş madalyanın sahibi olurken, Buğra Selimzade 7. sırada yer aldı.

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