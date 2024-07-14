Milli atıcı Rümeysa Pelin Kaya'dan gümüş madalya!

Milli atıcı Rümeysa Pelin Kaya, Bulgaristan'da düzenlenen Plak Atışları Grand Prix'sinde gümüş madalya aldı.



Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Plevne kentindeki organizasyonda trap kadınlar kategorisinde mücadele eden milli sporcu Rümeysa Pelin Kaya, sıralama müsabakasında attığı 118 puanla finale çıktı.



Finalde yarışan milli sporcu Rümeysa Pelin, gümüş madalyanın sahibi oldu.



Trap erkekler kategorisinde sıralama müsabakasında elde ettiği 117 puanla finalde mücadele eden Oğuzhan Tüzün ise 4. oldu.





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