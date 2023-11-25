Milli atıcı Oğuzhan Tüzün'den altın madalya

Katar'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'da milli sporcu Oğuzhan Tüzün, altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atıcı Oğuzhan Tüzün'den altın madalya
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25 Kasım 2023 16:57
Atıcılıkta Katar'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası sona erdi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Doha'daki organizasyonun trap "süper" finalinde yarışan milli sporcu Oğuzhan Tüzün, altın madalya kazandı.

Sporcuların yıl boyunca dünya kupalarındaki başarılarına göre davetle katıldığı kupada Türkiye'yi Yusuf Dikeç ile İsmail Keleş, 10 metre havalı tabanca kategorisinde, Oğuzhan Tüzün ile Safiye Temizdemir ise trap kategorisinde temsil etti.

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