Milan yeni forvetini Fransa'da buldu

Bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan ve gelecek sezon yarışın içine dahil olmak isteyen Milan transfer çalışmalarına başladı.



HEDEF LILLE'NİN YILDIZI



Milan sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Olivier Giroud alternatifini belirledi



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan, Lille formasıyla iyi bir performans gösteren Jonathan David'i kadrosuna katmak için harekete geçti.



Haberin detaylarında 24 yaşındaki Kanadalı santrforun bu transfere sıcak baktığı ancak Milan'ın ciddi bir bonservis ödemesinin gerektiği de söylendi.



42 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Lille formasıyla 42 resmi maça çıkan Jonathan David bu karşılaşmalarda 24 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.





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