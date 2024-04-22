Milan yeni forvetini Fransa'da buldu

Milan sezon sonunda yollarını ayıracağı Olivier Giroud'un yerine Jonathan David'i getirmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Milan yeni forvetini Fransa'da buldu
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22 Nisan 2024 18:25
Bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan ve gelecek sezon yarışın içine dahil olmak isteyen Milan transfer çalışmalarına başladı.

HEDEF LILLE'NİN YILDIZI

Milan sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Olivier Giroud alternatifini belirledi

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan, Lille formasıyla iyi bir performans gösteren Jonathan David'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberin detaylarında 24 yaşındaki Kanadalı santrforun bu transfere sıcak baktığı ancak Milan'ın ciddi bir bonservis ödemesinin gerektiği de söylendi.

42 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Lille formasıyla 42 resmi maça çıkan Jonathan David bu karşılaşmalarda 24 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.

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