Milan, Hakan Çalhanoğlu ile uzatıyor

Milan'da son dönemin en çok parlayan isimlerin Hakan Çalhanoğlu ile sözleşme uzatılıyor.

, Fotoğraf; AA
Milan, Hakan Çalhanoğlu ile uzatıyor
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27 Temmuz 2020 18:34
Milan'da koronavirüs arasının ardından takımın bir numaralı yıldızı olan Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Milli oyuncunun, 4 yıllık bir sözleşme üzerinden anlaştığı ve senelik 3.5 milyon euro kazanacağı ve kontratta bonusların da olacağı kaydedildi.

Milan'dan bir süredir ayrılmak istemediğini kaydeden Çalhanoğlu'nun kontratı gelecek sezon sonunda bitiyordu.

BU SEZON 18 GOLE DİREKT ETKİ

2017 yazında Leverkusen'den Milan'a 23.3 milyon euro bonservisle transfer olan 26 yaşındaki Türk milli yıldız, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 36 resmi maçta 10 gol atıp 8 asist yaptı.



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