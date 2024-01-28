Miguel Crespo: "İsmail Hoca, Cengiz ile beni oynatsın!"

Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo, Ankaragücü maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Miguel Crespo: 'İsmail Hoca, Cengiz ile beni oynatsın!'
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28 Ocak 2024 21:17
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından Miguel Crespo, Ankaragücü karşılaşmasının ardındna açıklamalarda bulundu.

Sakatlığını atlattığı için mutlu olduğunu söyleyen Miguel Crespo "Geri döndüğüm için çok mutluyum. Bu süreçte bana yardımcı olan sağlık ekibine çok teşekkür ediyorum. Takımıma yardımcı olabilmek için tekrar hazırım." ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder'in performansıyla ilgili konuşan Miguel Crespo "Benim sahada olduğum son maçta Cengiz Ünder, hat-trick yapmıştı. Hocamıza ikimizi aynı anda oynatmasını söyleyeceğim. Şaka bir yana Cengiz Ünder harika bir oyuncu. Onun adına çok mutluyum." dedi.

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