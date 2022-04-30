Metin Öztürk: 'Burak Elmas'ın başkanlığı 10:00'da sona ermiştir!'

Galatasaray'da bugün yapılması beklenen seçimli genel kurulun iptalinin ardından Galatasaray üyeleri ve Galatasaray divan kurulu üyeleri Galatasaray lisesinin bahçesinde toplandı.



Başkan adaylarından Metin Öztürk mevcut başkan Burak Elmas hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.



İşte Öztürk'ün sözleri:



"Bugün itibariyle Galatasaray'ın bir başkanı yok. Bugün sabah saat 10.00 itibariyle Burak Elmas isimli üyemizin başkanlığı sona ermiştir. Mevcut başkan Galatasaray Kulübünü rehin almıştır! Biz 3 haftadır bir tiyatronun oyuncusu olarak Eşref Hamamcıoğlu ile beraber iyi niyetimizle toplantıları katılıyoruz ve 3. haftadır Burak Elmas bize hep birilerinin bizlerle oynadığını söylüyordu. Başkanın gizli bir ajandası var bizlerin başkanı değildir artık. Demek ki bayrağı teslim etmek istemiyor. Kendisini başkan olarak kabul etmiyoruz."

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ