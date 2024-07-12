Metehan Yılmaz'dan Altınordu'ya 9 milyon lira gelir

2. Lig ekibi Altınordu, 1461 Trabzon'a sattığı Metehan Yılmaz'ın transferinden 9 milyon TL bonservis geliri kazandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Metehan Yılmaz'dan Altınordu'ya 9 milyon lira gelir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Temmuz 2024 14:31
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde takımdan ayrılıp 1461 Trabzon ile anlaşan Metehan Yılmaz'ın transferinden 9 milyon TL bonservis geliri elde etti.

Kırmızı-lacivertliler, kaptan Metehan'ın gidişiyle bu yaz dönemindeki ilk oyuncu satışını gerçekleştirdi.

Genç orta saha oyuncusunun sözleşmesinin 2025 yılında sona erecek olması nedeniyle yönetim Metehan'ın gidişine onay verdi.

Yeni sezon öncesi gurbetçi ve altyapı oyuncularından oluşan bir takım kuran İzmir temsilcisinde futbolcu satışlarının sürebileceği öğrenildi. Özellikle milli takımlarda görev yapan kaleci Mert, stoper Hasan, orta saha oyuncuları Ege ve Sami'yi izleyen kulüplerin olduğu belirtildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery