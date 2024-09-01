Metehan Baltacı: 'Hocama teşekkür ediyorum'

Galatasaray'ın Adana Demirspor deplasmanındaki 5-1'lik galibiyetinin ardından Metehan Baltacı açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren "Çok mutluyum. Buraya bunun için gelmiştik. Net bir skor ve iyi bir oyunla kazandığımız için mutluyuz. Milli takım arasına moralli girmek istiyorduk. Hedefimizi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz." dedi.
21 yaşındaki genç futbolcu "Hocama güvendiği için teşekkür ediyorum. Hafta içinde Adana Demirspor savunmasının önde oynadığını ve arkada boşluk verdiğini analiz etmiştik. Daha fazla da olabilirdi. Çalışıp karşılığını alınca mutlu oluyor insan. Umarım daha güzel günler görürüz." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmayı değerlendiren "Çok mutluyum. Buraya bunun için gelmiştik. Net bir skor ve iyi bir oyunla kazandığımız için mutluyuz. Milli takım arasına moralli girmek istiyorduk. Hedefimizi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz." dedi.
21 yaşındaki genç futbolcu "Hocama güvendiği için teşekkür ediyorum. Hafta içinde Adana Demirspor savunmasının önde oynadığını ve arkada boşluk verdiğini analiz etmiştik. Daha fazla da olabilirdi. Çalışıp karşılığını alınca mutlu oluyor insan. Umarım daha güzel günler görürüz." ifadelerini kullandı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU