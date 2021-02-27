Mesut Bakkal: 'Arda hakeme diyor ki...'

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Galatasaray'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Mesut Bakkal, "Bu kadar net gol pozisyon yakaladığın maçtan puansız ayrılman üzücü. Galatasaray'a karşı ne kadar pozisyon yakayalabilir ki bir takım daha çok... 37'ye kadar tam istediğimiz oyun düzeniydi. İyi giden bir oyundu. Top Galatasaray'da gözükse de pozisyon vermemeyi başardık. 2 tane net ilk devrede Gomes'in ayak içi vurdukları var. Değerlendirebilsek farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. İlk golü karambolden yedik. İkinci golde Arda'nın hareketlenmesi var. Tartışılmaması gereken bir ofsayt var!" sözleriyle maçı yorumladı.



"YEDİ NET POZİSYONUMUZ VAR"



Çok pozisyona girdiklerini belirten deneyimli teknik adam, "Maç önü 4-5-1 ile başladık. İkinci devrede de 2 forvete dönmek istiyorduk. Ricardo ve Aatif'ın net pozisyonları var. Takıma katkısı çok olan Aatif'ın Rashani'ye vermemesi, Muslera'nın kurtarışı, Emrah'ın ortasında vurulmayan pozisyon var. 4'ü golle sonuçlanabilecek 7 net pozisyonumuz var. 90 dakika disiplinden kopmayan oyuncularımı kutluyorum bir defa. Üzgünüz. Çarşamba günü Karagümrük maçı var. Şimdi ona hazırlanacağız. Sonuç kötü olsa da iyi bir maç oynadık. Üretken ve kazanmaya yönelik oyunumuz devam edecek." ifadelerini kullandı.



"ARDA 'SARI KART VERMENİZ GEREKİYOR' DİYOR"



Hakem Mete Kalkavan'ı eleştiren Mesut Bakkal, "Beni bilenler bilir. Hakemler hakkında konuşmam. Yardımcı da olmaya çalışırım. Arda hareketleniyor. Hareketlenmese hiç sorun yok. Tartışmasız. Bir pozisyonda Arda diyor ki hakeme, 'Bana sarı kart vermeniz gerekiyor' diyor. Ceza sahasında ayağının fazla kalktığı pozisyonda. Sarı kart verse kırmızı olacak. Devreye 1-0 girebilirdim. 2-0 yıpratıyor. 2-0 değilmiş gibi oynayan oyuncularımı kutluyorum. Bu bize ileride sonuç olarak dönecek. Ekstra puan çok istediğimiz bir şeydi buradan. Bir an önce yukarılara tırmanmak istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



