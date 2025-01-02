Menemen FK transferde Eren Aydın'ı istiyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer alan Menemen Futbol Kulübü, dış transferde kolları sıvadı.



Mevcut kadrosundan 6 oyuncusu ile yolları ayırma kararı alan sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki forvet Eren Aydın'ı listesine aldı.



Bonservisi Galatasaray'da olup Boluspor'da kiralık olarak forma giyen Eren için girişimlere başlayan İzmir ekibinin futbolcuyla el sıkıştığı ifade edildi. Galatasaray'da yetişen Eren Aydın, Niğde Anadolu FK, Sarıyer, Çorum FK ve Boluspor'da oynadı.



Sezonun ilk yarısında Boluspor'la toplam 13 resmi maça çıkan Eren gol sevinci yaşayamadı.